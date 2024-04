Lo ha annunciato l'agente del difensore 35enne danese: "Ha realizzato il suo sogno"

A giugno Simon Kjaer e il Milan si diranno addio. L’agente del difensore 35enne danese parlando al portale Bold.dk ha anticipato l’imminente addio del suo assistito. “Simon lascerà il Milan a fine stagione. Non c’è alcun dramma in questo, è un addio naturale – ha evidenziato – Ha realizzato il suo sogno, crede sia arrivato il momento giusto per salutare”. Kjaer, che dovrebbe giocare l’Europeo con la Danimarca quest’estate, non è comunque intenzionato a lasciare il calcio.

