L'europarlamentare fa il suo intervento con la maglia granata e fa il tifo per la squadra del Torino in vista del derby della Mole

Indossa la maglia del Torino e approfitta del suo intervento al Parlamento Europeo per esprimere il suo sostegno alla squadra granata in vista del derby di sabato contro la Juventus. “Signor Presidente, in bocca al lupo al Toro sabato contro la Juve. Juve merda, forza Toro”, dice l’eurodeputato irlandese Mick Wallace a due giorni dalla partita tra l’imbarazzo dei presenti.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata