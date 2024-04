Previsti per il match 61mila spettatori allo Stadio Olimpico

La Capitale si prepara a ospitare il derby Roma-Lazio e la tensione è già alta. Si è concluso venerdì pomeriggio il tavolo tecnico in Questura ed è stato predisposto il dispositivo di sicurezza. In particolare, massima è l’attenzione per le manifestazioni di antisemitismo e di intolleranza.

Le misure delle forze dell’ordine

A partire dalle 8 del mattino si provvederà allo sgombero dei piani stradali da macchine in sosta e cestini della spazzatura. Dalle 14 sarà chiusa al traffico la zona da Corso Francia fino al lungotevere della Vittoria, con sospensione delle fermate bus. Alle 15.30 apriranno i cancelli dello Stadio Olimpico: ai tifosi della Lazio, ospiti in questo derby, è consigliato parcheggiare nel settore nord, in particolare in viale della XVII Olimpiade. Mentre per i romanisti padroni di casa sarà invece riservata l’area di piazzale Clodio. Sorvegliati il centro storico e i siti sensibili, mentre sarà presidiato il passaggio di tifosi davanti al bar River, consueto punto di ritrovo prima della partita. Previsti 61mila spettatori e un numero di forze dell’ordine rinforzato con agenti in tenuta antisommossa.

