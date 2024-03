Il gruppo statunitense dovrebbe vestire tutte le nazionali di calcio tedesche

Una svolta storica per il calcio tedesco, a pochi mesi dagli Europei casalinghi: la Federcalcio (Dfb) ha deciso di interrompere dopo oltre 70 anni la partnership con Adidas per passare ai rivali americani di Nike dal 2027. Una mossa per “continuare a svolgere compiti chiave nel prossimo decennio in vista dello sviluppo globale del calcio in Germania”, ha spiegato Bernd Neudendorf, presidente della Federcalcio tedesca. Allo stesso tempo, Neudendorf ha tenuto a sottolineare che la Dfb “farà tutto il possibile per raggiungere un successo condiviso con il nostro partner attuale e di lunga data Adidas, al quale il calcio tedesco deve molto per più di settant’anni”. Adidas, da parte sua, si è limitata a commentare di essere stata informata “il giorno stesso” dalla Federcalcio della decisione del cambio di fornitore al termine dell’attuale contratto in scadenza nel 2026, come spiegato a LaPresse da un portavoce del colosso tedesco dell’abbigliamento sportivo. Il contratto con Nike, dunque, partirà dal 2027 e durerà fino al 2034.

Il gruppo statunitense dovrebbe vestire tutte le nazionali di calcio tedesche. “L’aggiudicazione al futuro partner fornitore Nike è il risultato di una gara d’appalto trasparente e non discriminatoria”, ci ha tenuto a sottolineare, Holger Blask, presidente del consiglio di amministrazione della Dfb. Secondo i media tedeschi, Adidas ha recentemente pagato circa 50 milioni di euro all’anno alla Federcalcio tedesca. L’accordo Nike potrebbe, dunque, portare oltre 350 milioni di euro nelle casse della Dfb. “Nike ha fatto di gran lunga la migliore offerta economica e ha impressionato anche per la sua visione dei contenuti, che comprende anche un chiaro impegno per la promozione degli sport amatoriali e popolari, nonché per lo sviluppo sostenibile del calcio femminile in Germania”, ha continuato Blask. Soldi a parte, con l’addio ad Adidas la Germania si lascia alle spalle un gran pezzo della sua storia. Con la classica maglia con le tre strisce, la nazionale tedesca ha conquistato tutti e quattro i titoli della Coppa del mondo, a cominciare da quello del 1954 vinto dall’allora Germania Ovest, e tutti e tre i titoli degli Europei maschili, nonché dei due titoli della Coppa del mondo e otto trofei degli Europei femminili.Le squadre della Federcalcio tedesca indosseranno ancora le maglie Adidas per gli Europei casalinghi al via a giugno, per gli Europei femminili del 2025 in Svizzera e la Coppa del Mondo del 2026 negli Stati Uniti, Messico e Canada.

Agli Europei di quest’estate, la nazionale tedesca soggiornerà addirittura nello stadio di casa dell’Adidas, a Herzogenaurach. Recentemente la maglia rosa-fucsia da trasferta che sarà indossata dalla nazionale tedesca dal 14 giugno al 14 luglio prossimi ha fatto discutere per i suoi colori poco tradizionali, ma ha anche fatto registrare un buon numero di vendite dalla sua presentazione.

