Pastorello a Radio Sportiva: "Frase riportata male"

“Credo che abbia risposto Juan Jesus a fine partita che non si è trattato di un insulto o di un’offesa razzista perché è stata riportata male, lui quella frase non l’ha detta. Credo a quanto mi ha detto Francesco, che è un ragazzo di grande moralità. Si sono chiariti tra di loro, i due giocatori, anche se sono quelle cose che bisogna controllare al giorno d’oggi e punite, se si ravvisano però i termini per farlo”. Così Federico Pastorello agente di Francesco Acerbi è intervenuto a Radio Sportiva sul presunto episodio di stampo razziale tra Acerbi e Juan Jesus nel finale di fine Inter-Napoli. “Ripeto, da quel che mi dice Acerbi è stato un diverbio ma non ha usato un’espressione o una frase razzista: è stato uno scontro di gioco, poi magari è scappata una parola al posto di un’altra, ma la parola ‘negro’ non è stata usata, tanto per essere chiari”, ha aggiunto.

