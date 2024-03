La squadra di Pioli sale a 59 punti in classifica, scavalcando momentaneamente la Juventus

Il Milan ha battuto 1-0 l’Empoli nella gara valida per la 28a giornata di Serie A. Il gol vittoria porta la firma di Christian Pulisic al 41′. I Rossoneri salgono così a 59 punti in classifica, scavalcando momentaneamente la Juventus (57 punti), attesa in campo alle 18:00 contro l’Atalanta. La squadra toscana, invece, rimane a quota 25, a +1 sulla zona retrocessione.

