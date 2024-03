Successo fondamentale in chiave salvezza per il Verona

Successo fondamentale in chiave salvezza per il Verona, che passa 1-0 in ‘via del Mare’ nel match valido per la 28/a giornata di Serie A e inguaia il Lecce, alla quarta sconfitta nelle ultime cinque partite di campionato. Decisivo il gol di Folorunsho al 17′ del primo tempo su assist di Suslov. Con questa vittoria i ragazzi di Baroni salgono e 26 punti e scavalcano proprio i pugliesi, fermi a 25 e appena un punto sopra la zona retrocessione.

Nervi tesi in campo subito dopo il triplice fischio del direttore di gara in Lecce-Verona, gara vinta 1-0 dai veneti grazie al gol nel primo tempo di Folorunsho. L’attaccante dell’Hellas è stato espulso per proteste dopo, come mostrano le immagini di Sky, esser venuto a contatto in un testa contro testa con il tecnico dei pugliesi Roberto D’Aversa.

