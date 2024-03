Decide un gol di Bisseck al 37'

L’Inter fa un altro passo verso il 20esimo scudetto. Nell’anticipo della 28esima giornata di serie A, i nerazzurri si sono imposti anche sul campo del Bologna per 1-0 grazie a un gol di Bisseck al 37′ fermando a 6 la striscia di successi della squadra di Thiago Motta. Con questa vittoria la squadra di Simone Inzaghi si porta a quota 75 punti in classifica, a +18 sulla Juventus impegnata domenica contro l’Atalanta. Il Bologna resta invece al quarto posto in zona Champions con 51 punti a +4 sulla Roma di scena domenica al Franchi contro la Fiorentina.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata