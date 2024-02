Il ricordo dell'ex calciatore per la scomparsa del campione del mondo

Giuseppe Bergomi, raggiunto telefonicamente da LaPresse, esprime il suo dolore per la scomparsa di Andy Brehme: “Andy è stato un compagno vero, una bella persona in campo e fuori. Avevamo un rapporto speciale, ero molto legato a lui. Ci mancherà tanto” ha dichiarato l’ex calciatore.

“Dovevo vederlo pochi giorni fa per Inter-Salernitana, mi aveva chiamato – ha aggiunto a LaPresse -. Lui poi di solito si fa risentire sempre il giorno prima ma stavolta non ha chiamato. Non sapevo niente delle sue condizioni, parlano di arresto cardiaco. Io posso solo dire che è stato un compagno vero, una bella persona in campo e fuori -racconta Bergomi-. Ero molto legato a lui anche dopo, alla fine della nostra carriera. All’Inter sono arrivati tanti giocatori stranieri e con lui c’era un rapporto speciale. Aveva una casa sul lago a Bardolino, veniva spesso in Italia. Lui mi chiamava, io lo raggiungevo e si stava insieme, anche con la sua nuova compagna. Ci mancherà tanto, era davvero una bella persona”.

