Successo casalingo nel recupero della 21esima giornata: rossoblù al quarto posto

Vittoria dal profumo di Champions per il Bologna, che ha superato 2-0 la Fiorentina nel recupero della 21esima giornata del campionato di Serie A. Squadra di Thiago Motta in vantaggio al 12′ del primo tempo con Orsolini. Sempre Orsolini, su punizione, nel finale del primo tempo aveva trovato il gol del raddoppio che però è stato annullato dal Var per un fuorigioco di Posh. Nella ripresa Bologna pericoloso con Zirkzee, Fiorentina con Biraghi e Beltran. In pieno recupero il raddoppio emiliano firmato Odgaard. Grazie a questi 3 punti il Bologna aggancia l’Atalanta, che deve ancora recuperare la sua partita contro l’Inter, al quarto posto a quota 42 punti, la Fiorentina resta a quota 37.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata