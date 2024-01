L'attaccante argentino ha segnato al 14' del primo tempo sugli sviluppi di un calcio d'angolo

L’Inter batte 1-0 al ‘Franchi’ la Fiorentina nel match valido per la 22/a giornata di Serie A e si riporta in vetta alla classifica salendo a 54 punti, a +1 sulla Juventus e con una partita da recuperare. Decisivo il gol di testa di Lautaro Martinez al 14′ del primo tempo sugli sviluppi di un calcio d’angolo. I toscani possono recriminare per il calcio di rigore fallito da Nico Gonzalez al 31′ della ripresa. La Fiorentina incassa così la seconda sconfitta nelle ultime tre partite e resta ferma a 34 punti, al quinto posto, a meno due dall’Atalanta quarta.

