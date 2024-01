Il match è stato interrotto al 16esimo minuto e i tifosi hanno acceso gli smartphone per trasformare lo stadio in un "mare di luce"

L’abbraccio di San Siro a Mike Maignan, il portiere del Milan vittima di cori e insulti razzisti nella partita di sabato 20 gennaio dei rossoneri in casa dell’Udinese. Al 16esimo minuto della sfida tra Milan e Bologna valida per la 22esima giornata di Serie A, il match è stato interrotto per pochi secondi per mantenere alta l’attenzione sul tema della discriminazione. Ai tifosi è stato chiesto di accendere le torce dei propri smartphone per trasformare lo stadio in un mare di luce contro il pregiudizio.

