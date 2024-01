Un video pubblicato sui social mostra donne palpeggiate da agenti all'ingresso e diventa virale

Perquisizioni che si trasformano in molestie. Un video mostra alcune tifose palpeggiate durante i controlli per entrare negli stadi della Coppa d’Africa. Il caso è emerso grazie alla denuncia del giornalista Osasu Obayiuwana che ha deciso di postare le immagini su X. Nel filmato, immediatamente diventato virale, si vedono tre donne palpeggiate sul seno ripetutamente, sia da agenti uomini che da donne, mentre si cercano materiali proibiti.

“Scene del genere non si vedono in nessuno stadio del mondo”, si legge tra i commenti a corredo del post. “Come possono le autorità ivoriane pensare che questo vada bene?”, si domanda Obayiuwana. Lo stesso giornalista aggiunge poi: “Non mi risulta che gli uomini siano perquisiti toccandoli all’inguine.

How can the #Ivorian authorities think that this is okay? 😳 #TotalEnergiesAFCON2023 cc: @AOuattara_PRCI pic.twitter.com/DzrUVrqIXt

— Osasu Obayiuwana (@osasuo) January 21, 2024