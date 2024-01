Il cantautore: "Voglio concedermi un giro d'onore nei prossimi mille giorni"

Claudio Baglioni annuncia che entro il 2026 si ritirerà dalla scena musicale. “Sono 60 anni che sono sui palchi, di primati ne ho ottenuti tanti e ho pensato che la vita è adesso e voglio concedermi un giro d’onore nei prossimi mille giorni, come gli sportivi”, ha dichiarato il 72enne cantautore romano: “Ho deciso di concludere questa storia. Terminerò la mia attività entro il 2026, facendo una serie di progetti”. Per quanto riguarda le ragioni della sua decisione, Baglioni ha affermato: “Mio padre diceva sempre che un pugile deve scendere dal ring da vincente, c’é un momento in cui capisci che quel momento è da fissare”.

