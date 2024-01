La squadra della Pulce ha giocato in amichevole con la nazionale salvadoregna

L’Inter Miami di Lionel Messi è arrivata a San Salvador, in America Centrale, la mattina di venerdì 19 gennaio per disputare una amichevole con la nazionale. I tifosi si sono radunati fuori dall’hotel della squadra cantando il nome del campione argentino mentre arrivava l’autobus della squadra. I tifosi salvadoregni si sono riversati all’Estadio Cuscatlan poche ore prima dell’apertura dei cancelli; la stragrande maggioranza indossava l’iconica maglia di Messi. L’incontro – che per l’Inter Miami è servito in preparazione alla stagione MLS, che inizierà tra un mese – è terminato 0-0.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata