"Raggiungere Champions il prima possibile è il nostro obiettivo"

“La mia frase su ‘guardie e ladri’? Magari ha fatto divertire, era solamente una battuta in un post gara in cui ho usato la metafora di un gioco a cui giocavamo da bambini”. Lo ha detto il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri in conferenza stampa alla vigilia del match di campionato contro il Lecce. “Noi l’unico inseguimento che stiamo facendo è quello del raggiungimento il prima possibile della Champions League, è quello il nostro obiettivo”, ha aggiunto.

