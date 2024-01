Commemorazione allo stadio il prossimo 19 gennaio

Il Bayern Monaco ha illuminato la propria “casa”, l’Allianz Arena, in onore di Franz Beckenbauer. Il “Kaiser” è morto domenica all’età di 78 anni: i funerali si svolgeranno in forma privata ma il Bayern prepara una commemorazione per il prossimo 19 gennaio proprio nel suo stadio.

