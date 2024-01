Presentata la nuova collezione 2023-2024

Dal mantra del ‘celo, manca’ alle iconiche figurine introvabili come quella del portiere Pizzaballa. Una passione che unisce e che ritorna. E’ stata presentata presso il centro Var di Lissone la collezione Panini ‘Calciatori 2023-2024’, un appuntamento che come ogni anno consente a tutti di tornare un po’ bambini con la passione generazionale dell’album delle figurine. “Si rinnova una tradizione che ormai da anni unisce generazioni di bambini, ragazzi e adulti”, ha dichiarato il presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini.

“La passione e il fascino che l’album Panini continua a esprimere, con la capacità di adattarsi alle innovazioni tecnologiche e alle mutevoli esigenze dei collezionisti, rappresenta ogni anno un appuntamento che va di pari passo con il campionato giocato e con la partecipazione che anima tanti tifosi. Siamo orgogliosi di questa collaborazione con Panini e con l’Associazione Italiana Calciatori”. “In questo album c’è tutto il calcio italiano, dalla Serie A alla Serie C, compresa anche la storia perché riguardando gli album dagli anni ’60 ad oggi in qualche modo si vede anche l’antropologia di questo paese”, ha dichiarato il presidente della Lega C Matteo Marani.

“L’album di figurine è la cosa che unisce un po’ tutti i calciatori, ci ha sempre rappresentato ed è qualcosa che ci accompagna da tanti anni”, ha aggiunto il presidente dell’Assocalciatori Umberto Calcagno. Presente come ambasciatore anche il capitano del Torino Alessandro Buongiorno. “Diventare ambassador Panini è motivo di orgoglio, ricordo sempre quando da piccolo uscivo per andare a comprare le figurine del mio album”, ha dichiarato il centrale granata. Presenti come ambassador anche alcune leggende del nostro campionato: l’ex terzino della Juve e della Nazionale Gianluca Zambrotta, l’ex difensore brasiliano della Roma Aldair e l’ex centrocampista cileno di Roma, Udinese e Fiorentina Claudio Pizarro.

Quest’ultimo protagonista, insieme al moderatore Pierluigi Pardo, di una esilarante imitazione del ct azzurro Luciano Spalletti suo allenatore ai tempi della Roma. Tante le novità per l’album che, da oltre sessant’anni, affascina milioni di italiani e che è sinonimo della storia dei calciatori e del calcio italiano. Cambia la grafica della figurina dei giocatori che garantisce un importante impatto visivo e sempre più moderno dando grande rilevanza al numero di maglia, oltre al giocatore che emerge ancora di più dalla figurina con un fondale sempre diverso per ognuna che va a comporre il background della pagina. “La collezione 23/24 continua sul percorso di innovazione iniziato l’anno scorso, i contenuti nuovi sono davvero tanti. La figurina è interprete delle passioni dei collezionisti ed è un ponte tra le varie generazioni, perchè oggi non è facile unirle e vederle di persona in occasione del tour è davvero emozionante”, ha detto Alex Bertani, Direttore Mercato Italia Panini. “Il prezzo delle figurine è di 1 euro ma dentro ci sono 7 figurine, più dello scorso anno. Pertanto il prezzo unitario si è abbassato, in modo da rendere più facile il completamento dell’album che è sempre un momento speciale.

Nei box di figurine, inoltre, statiscamente ci sono meno figurine doppie”, ha aggiunto. “Ci sono delle figurine speciali, come quella di Buffon. la vera novità è la possibilià di ascoltare un audio del calciatore inquadrando con lo smartphone il logo presente su ogni figurina. La nuova figurina è molto grafica e innovativa, con il numero del calciatore e varie informazioni”, ha dichiarato ancora Bertani. Altra novità la presenza do 10 card speciali con i 10 migliori marcatori della scorsa stagione, da Lautaro Martinez a Rafa Leao.Quest’anno torna la figurina con le squadre schierate di Serie C, così come torna la sezione dedicata al campionato femminile in una collezione parallela in formato digitale. “E’ importante la presenza ancora del calcio femminile nell’album, sperando che possa avere sempre più spazio così come sta crescendo tutto il movimento.

Ieri in occasione della Supercoppa abbiamo avuto sia il record di ascolto in tv che di presenza allo stadio”, ha detto Federica Cappelletti, responsabile della divisione femminile della Figc. “Per me le figurine sono importanti, perché ricordo quando Paolo (Rossi, ndr) le firmava ai suoi tifosi collezionisti”, ha aggiunto. Altra novità di rilievo riguarda la presenza di una pagina dedicata al campionato eSerie A Tim, con gli scudetti delle squadre protagoniste. Dopo il successo delle scorse stagioni è confermata la Panini Digital Collection, piattaforma sulla quale registrare il codice reperibile nei coupon contenuti in ogni bustina. Sia per le raccolte delle Serie C che per la Serie A Femminile, una volta completata la raccolta digitale, i collezionisti potranno ordinare la versione fisica dell’album con tutte le figurine. Confermate le sezioni ‘La Panini più amata’, ‘Player of the Month’ e ‘Coach of the Month’, raccolte all’interno delle bustine Calciatori Reloaded e la sezione ‘Calciomercato’, realizzata in collaborazione con Dazn. Si arricchisce la proposta di ‘Calciatori Upgrade’, in uscita nel mese di marzo, grazie al quale i collezionisti potranno completare la sezione ‘Calciomercato’ e le pagine dei club della Serie A con i nuovi acquisti della finestra di mercato invernale e giocatori che si sono messi in evidenza nella prima parte del campionato.

