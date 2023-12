Vittoria giallorossa firmata da Pellegrini e Lukaku

La Roma supera il Napoli 2-0 all’Olimpico nel posticipo della 17esima di Serie A. Decidono i gol di Lorenzo Pellegrini al 76′ e Lukaku al 96′. I partenopei chiudono la partita in 9 per le espulsioni di Politano al 66′ e Osimhen all’86’. Grazie a questo successo la squadra di Mourinho si porta al sesto posto con 28 punti superando proprio il Napoli che resta fermo a 27. Non frena la sua corsa l’Inter che vince 2-0 contro il Lecce e mantiene la testa della classifica, con 4 lunghezze di vantaggio sulla Juventus seconda. I bianconeri però tengono il passo, con la vittoria 2-1 in casa del Frosinone: avanti con un gioiello del talentino Yıldız, i ragazzi di Allegri vengono raggiunti dai ciociari e riescono a cogliere i tre punti solo grazie a un’incornata del ritrovato Dusan Vlahovic. Il Bologna continua a sognare: l’1-0 all’Atalanta vale il quarto posto.

