Per i nerazzurri a segno Bissek e Barella

L’Inter batte il Lecce 2-0 a San Siro nel match valido per la 17esima giornata del campionato di Serie A, cancella l’eliminazione dalla Coppa Italia per mano del Bologna e si riporta a +4 sulla Juventus. Le reti della squadra di Simone Inzaghi sono state messe a segno da Bissek al 43′ e Barella al 78′. Con questo successo l’Inter si porta a 44 punti in classifica. Il Lecce resta fermo a quota 20.

