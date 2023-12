La squadra di Sarri, che sale a quota 24 punti in classifica

La Lazio si impone per 2-0 in casa dell’Empoli, nell’anticipo della 17/a giornata di Serie A. Tre punti importanti per la squadra di Sarri, che sale a quota 24 punti in classifica e torna a farsi vedere in zona Europa. Per l’Empoli di Andreazzoli, invece, prosegue il momento negativo con la terza sconfitta nelle ultime cinque partite e la seconda di fila. Toscani sempre terzultimi in piena zona retrocessione. La Lazio prende subito in mano le redini della partita e sblocca il risultato dopo 9′ con la prima rete italiana di Guendouzi, bravo a risolvere una mischia furibonda in area empolese. Da segnalare poi l’uscita per infortunio di Immobile dopo 22′ minuti. Nella ripresa la Lazio controlla e trova il raddoppio al 67′ con Zaccagni, sempre in mischia, al termine di una rapida ripartenza con l’Empoli tutto proteso in avanti. Rete convalidata dall’arbitro dopo un lungo check con il Var, per un presunto fallo di Guendouzi su Baldanzi a inizio azione.

