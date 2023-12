L'ex presidente della Juventus sta scontando un'inibizione di 10 mesi per il caso della cosiddetta manovra stipendi

“Fino alla fine…Love Football”. Così Andrea Agnelli, ex presidente della Juventus, rompendo il silenzio in un post su X nel giorno della sentenza della Corte di Giustizia dell’Ue sulla Superlega. Agnelli, che in attesa dell’esito del ricorso sta scontando un’inibizione di 10 mesi per il caso della cosiddetta manovra stipendi, pubblica nel suo post parte del testo del brano degli U2, ‘Where the Streets Have No Name’, chiudendo con la frase “Love Football”.

Agnelli, alla guida della Juventus, insieme a Florentino Perez (Real Madrid) e Joan Laporta (Barcellona) è stato tra i principali promotori dell’originale progetto della Superlega, lanciato lo scorso 19 aprile 2021 e poi abortito in seguito al ritiro delle altre squadre coinvolte. La Juventus ha poi lasciato il progetto lo scorso giugno, mentre Real Madrid e Barcellona ne sono ancora parte al momento in cui, oggi, è arrivata la sentenza della Corte di Giustizia europea che rischia di modificare profondamente l’assetto calcistico europeo.

