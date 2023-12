Si cerca di fare luce su false sponsorizzazioni: tra gli indagati il patron Maurizio Setti

Perquisizioni della Finanza nella sede dell’Hellas Verona, a seguito dell’indagine “Cyrano“, che ha permesso di accertare l’esistenza di una società “cartiera”, dichiarata come “concessione pubblicitaria”, costituita allo scopo di emettere fatture per operazioni inesistenti. Questa mattina è stato eseguito anche un decreto di perquisizione personale e avviso di garanzia nei confronti di 26 persone, tra le quali risulta anche Maurizio Setti, presidente dell’Hellas Verona. Il volume d’affari è di oltre 10 milioni di euro.

L’operazione

Dall’alba di questa mattina oltre 100 militari della Guardia di Finanza ed agenti della Polizia di Stato, su delega della Procura di Reggio Emilia sono stati impiegati nell’esecuzione del decreto di perquisizione personale e avviso di garanzia nei confronti di 26 persone. L’indagine ha permesso di accertare l’esistenza di una società “cartiera”, dichiarata come “concessionaria pubblicitaria”, costituita al solo scopo di emettere fatture per operazioni inesistenti. Il provvedimento è stato emesso nei confronti di 22 società dislocate su tutto il territorio nazionale, e di altrettanti soggetti risultati essere nel tempo loro rappresentanti legali e/o amministratori ed attive in diverse attività d’impresa, alcune note sul mercato. Le persone giuridiche coinvolte nella frode sono società calcistiche, società attive nella produzione di programmi televisivi, o nei settori dei trasporti di merci, edilizio e meccanico in genere. Al termine dell’attività d’indagine, è stato documentato come le 22 società interessate abbiano utilizzato, nelle rispettive dichiarazioni annuali ai fini dell’Iva e delle Imposte dirette, le fatture per operazioni inesistenti.

