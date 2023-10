Una buona e due cattive notizie per l’allenatore rossonero Stefano Pioli all’indomani di Napoli-Milan allo stadio Maradona. Dopo gli esami medici effettuati in giornata, per Christian Pulisic sono state escluse lesioni muscolari alla coscia sinistra. Per Marco Pellegrino, invece, è stata riscontrata una frattura composta dell’osso calcaneare del piede sinistro, infine per Pierre Kalulu è stata riscontrata una lesione del tendine retto femorale sinistro, meritevole di parere chirurgico. Lo rende noto lo stesso club rossonero.

