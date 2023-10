“So poco di questa storia. Non ho mai visto Tonali in difficoltà, ma bisogna capire prima la situazione. Se è malato di gioco, di scommesse, bisogna aiutarlo. Purtroppo non so niente, ma bisogna capire se ha giocato al casinò o ha fatto scommesse sul calcio da professionista, Bisogna capire come è la situazione”. Così l’ex rossonero Zlatan Ibrahimovic sul palco del Festival dello Sport 2023, a Trento, in merito al caso scommesse che vede coinvolto Sandro Tonali.

