Lukaku, Belotti (autore di una doppietta) e Pellegrini stendono gli svizzeri

La Roma supera il Servette per 4-0 all’Olimpico nella gara valida per al seconda giornata della fase a gironi di Europa league. Giallorossi in vantaggio con Lukaku al 22′, raddoppio di Belotti al 46′, tris firmato da Pallegrini al 52′ e ancora Belotti, autore di una doppietta, a calare il poker al 59′. Roma in testa alla classifica del Gruppo G con 6 punti insieme allo Slavia Praga, che ha superato in casa i moldavi dello Sheriff Tiraspol 6-0.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata