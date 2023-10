Un altro pareggio con qualche rimpianto di troppo. Un altro 0-0 frutto di una buona prestazione ma senza l’acuto in zona gol. Il Milan esce indenne dalla tana del Borussia Dortmund, rischia il giusto e costruisce più di una opportunità, mancando però la spallata decisiva all’avversario. Novanta minuti incoraggianti per Pioli in ottica qualificazione agli ottavi, anche se la concomitante sconfitta del Paris Saint-Germain, crollato 4-1 in Inghilterra, complica i piani del Diavolo, che a questo punto non può esimersi dal battere almeno una volta i campioni di Francia nel doppio confronto delle prossime due giornate per restare in corsa per il passaggio del turno. Servirà più precisione e più lucidità sotto porta però per non allungare la lista dei rimpianti.

