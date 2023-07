Il calciatore dell'Everton si racconta, ospite del programma YouTube 'The Overlap', realizzato dall'ex giocatore del Manchester United Gary Naville

Dele Alli, il calciatore inglese dell’Everton con un lungo passato al Tottenham e in Nazionale, parla coraggiosamente delle sue recenti circostanze dentro e fuori dal campo e delle profonde sfide che ha sopportato durante la sua infanzia e degli effetti di lunga durata del trauma che ha subito. “E’ il momento di parlare”, il titolo del colloquio sul canale Youtube di Gary Neville ‘The Overlap’: “A sei anni sono stato molestato. A sette anni ho iniziato a fumare e poi a otto ho iniziato a spacciare droga. A 12 anni sono stato adottato, ma da allora è stato come se facessi parte di una famiglia fantastica”, le confessioni di Dele, che parla della sua recente battaglia contro la dipendenza e del suo straordinario percorso di riabilitazione, nonché della sua incrollabile aspirazione a ispirare coloro che affrontano circostanze simili a parlare. “È sempre stato ‘me contro me stesso’. In tutto. Stavo vincendo la lotta, sorridendo, mostravo che ero felice, ma dentro di me in realtà stavo assolutamente perdendo la battaglia. Un trauma è un trauma e il tuo corpo lo registra nel medesimo modo, non importa di cosa si tratti. Voglio aiutare altre persone a capire che non sono sole, nelle emozioni che provano, e che non ti rende debole chiedere aiuto”.

“Faccio fatica a trovare le parole da mettere in questo post”, ha scritto Gary Neville su Twitter. “È la conversazione più emozionante, difficile ma stimolante che abbia mai avuto in vita mia”.

I’m struggling to find the words to put with this post but please watch my most recent interview with Dele. It’s the most emotional, difficult yet inspirational conversation I’ve ever had in my life. Watch the interview on @wearetheoverlap here https://t.co/60d4IZwQmR pic.twitter.com/0cZowJGW77

— Gary Neville (@GNev2) July 13, 2023