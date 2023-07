La società bianconera ha comunicato l'avvenuto accordo con uno degli artefici dello scudetto del Napoli. Contratto fino al 2028

La Juventus ha ufficializzato Cristiano Giuntoli. Il club bianconero comunica “di aver raggiunto un accordo” con l’ex direttore sportivo del Napoli, “per il conferimento allo stesso dell’incarico di Football Director fino alla conclusione della stagione sportiva 2027/2028″. Cinquantun anni, nato il 12 febbraio 1972 a Firenze, Giuntoli ha alle spalle una carriera di Direttore Sportivo che parte con lo Spezia, con cui conquista una promozione in Serie B e continua con il Carpi, con cui centra quattro promozioni in cinque stagioni. Arriva nel 2015 al Napoli con cui vince il campionato 2022/2023. “Ora Giuntoli è con noi”, scrive il club bianconero nella nota di presentazione.

La società: “Eclettico, innovativo e competente”

“Eclettico, innovativo e competente. Questi sono solo alcuni degli aggettivi per descrivere il profilo di Cristiano Giuntoli, fresco direttore sportivo della Juventus”, sottolinea la società bianconera. “Abituato a lavorare dietro le quinte, il nuovo dirigente bianconero ha saputo affermarsi negli anni grazie a scelte di mercato precise, agendo con successo anche fuori dall’ordinario”. Ripercorrendo le tappe della sua carriera, la Juventus sottolinea come con il passaggio dal Carpi – dove Giuntoli è “protagonista di scelte fuori dal comune che hanno contribuito all’accelerazione del processo di crescita” della squadra – al Napoli, il dirigente “continua la sua scalata, confermando la bontà del lavoro svolto anche in un contesto totalmente diverso. Dal 2015 con il Napoli strappa diversi consensi dagli addetti ai lavori e anche dagli stessi tifosi, conquista il primo trofeo con la coppa Italia 2019/20 e raggiunge la consacrazione plasmando la squadra laureatasi Campione d’Italia nella stagione appena conclusa”. “Ora si apre un nuovo capitolo della storia di Cristiano Giuntoli, con la speranza che possa essere una pagina lunga e speciale a tinte bianconere. In bocca al lupo!”, si legge.

Ufficializzata la struttura organizzativa

Nel comunicato la Juventus ufficializza anche la struttura organizzativa, guidata da Maurizio Scanavino, Chief Executive Officer. Giovanni Manna assume il ruolo di Head of 1st Team a riporto del nuovo Football Director. Il club comunica, inoltre, che – nel contesto del processo di riorganizzazione già avviato nei mesi scorsi – Francesco Calvo, già Chief Football Officer della Società, assume il ruolo di Managing Director Revenue & Football Development, a riporto del Chief Executive Officer. Federico Cherubini assume il ruolo di Football – Chief of Staff, a riporto del Chief Executive Officer. Sulla base delle informazioni disponibili”, si legge in conclusione, “Giuntoli non risulta titolare di azioni ordinarie Juventus alla data odierna“.

