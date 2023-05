Il presidente del Senato, super tifoso interista: "Non sono scaramantico quindi sapete come la penso"

Ignazio La Russa scherza con chi gli chiede un pronostico su Inter-Milan, stracittadina in programma stasera che mette in palio un posto nella finale di Champions League di Istanbul. “C’è un derby, non lo sapevo”, dice il presidente del Sanato, super tifoso nerazzurro, a margine della presentazione del premio giornalistico ‘Almerigo Grilz’, a Milano. “Non sono scaramantico, quindi sapete come la penso”, ha aggiunto. L’Inter è la super favorita per il passaggio del turno dopo il 2-0 maturato all’andata quando era il Milan padrone di casa.

