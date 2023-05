Stagione (quasi) finita per lui, l'ultimo impegno dei bianconeri è in programma il weekend del 4 giugno in casa dell'Udinese

Stagione finita o quasi per Paul Pogba, uscito per infortunio ieri sera nel corso del match di campionato contro la Cremonese. Il centrocampista della Juventus, che si è sottoposto questa mattina agli esami clinici al J Medical, ha riportato “una lesione di basso grado del retto femorale della coscia sinistra“. Il calciatore francese “ha già iniziato il programma riabilitativo”, fa sapere il club bianconero in una nota. L’ultimo impegno stagionale per la Juventus è in programma il weekend del 3-4 giugno in Serie A in casa dell’Udinese.

