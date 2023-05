Migliaia di persone tra i vicoli dei Quartieri Spagnoli per celebrare il trionfo degli azzurri

Tutta Napoli è scesa in strada per celebrare la vittoria del terzo scudetto. Migliaia di persone hanno invaso le vie del capoluogo campano sventolando bandiere e accendendo i bengala rossi che illuminano la notte sul golfo partenopeo. Invase le strade di tutti i quartieri del centro, in particolare alla Sanità e a Forcella, ma dalla fine della partita di Udine fuochi d’artificio sono accesi praticamente ovunque.

A festeggiare anche migliaia di turisti che si uniscono ai cori per il tricolore, ma anche per Maradona il cui volto appare su tante delle bandiere scelte per la festa. Tra i vicoli dei Quartieri Spagnoli, fino a largo Maradona, la festa è andata avanti per tutta la notte tra fumogeni, bandiere, fuochi d’artificio, cori e trombe.

