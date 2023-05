L'Empoli sale così a quota 35 punti, a +8 sul terzultimo posto

L’Empoli cala il tris contro il Bologna e compie un ulteriore passo verso la salvezza. I toscani si impongono per 3-1 nel match Empoli-Bologna valido per il 33° turno di Serie A. Decidono l’autogol di Lucumì dopo appena 40” di gioco, il raddoppio firmato da Akpa Akpro poco prima dell’intervallo e la terza rete firmata da Cambiaghi al 68′. Ai rossoblù non basta il gol di Orsolini (88′) su rigore per riaprire la partita. L’Empoli sale così a quota 35 punti, a +8 sul terzultimo posto. Il Bologna resta fermo a quota 45 in nona posizione.

