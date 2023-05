Allegri ritrova il successo grazie alle reti di Paredes e Vlahovic

La Juventus ritrova la vittoria in campionato a un mese dall’ultima volta battendo 2-1 il Lecce all’Allianz Stadium nella gara valida per la 33/a giornara di Serie A. Succede tutto nel primo tempo: Paredes sblocca il risultato al 15′ su punizione, Ceesay pareggia al 36′ su calcio di rigore concesso per un fallo di mano di Danilo. Poi nuovo vantaggio dei bianconeri al 41′ con una splendida girata al volo di Vlahovic. Con questo successo la squadra di Allegri sale momentaneamente al secondo posto in classifica con 63 punti, mentre i pugliesi rimangono fermi a quota 31, a +4 sulla zona retrocessione.

