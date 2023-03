Il centravanti del Milan è stato convocato per le prossime partite della nazionale svedese contro Belgio e Azerbaigian

Zlatan Ibrahimovic senza limiti. A 41 anni il centravanti del Milan è stato convocato per le prossime partite della nazionale svedese contro Belgio e Azerbaigian il 24 e 27 marzo. Ibra vanta 121 presenze con la Svezia con 62 gol segnati, con l’ultima partita giocata il 29 marzo 2022 contro la Polonia per le Qualificazioni ai Mondiali 2022.

“Zlatan è molto, molto entusiasta, penso che possa dare il proprio contributo in campo”, ha commentato il ct svedese Janne Andersson. “Zlatan e io siamo stati in contatto per tutto il periodo dell’infortunio. Ora si sente così bene dopo questi tre spezzoni di partita giocati. La sua personalità e le sue doti di leadership sono buone anche fuori dal campo. Ma l’idea è che entri e contribuisca in campo, altrimenti non lo avrei chiamato”, ha aggiunto il tecnico parlando con la stampa svedese. “Non lo vedo come titolare. Sarà più come è stato al Milan, se ci sono opportunità per entrare. Poi dipende da come stanno le cose nelle partite e dalle possibilità”, ha spiegato ancora Andersson. Infine sul futuro di Ibrahimovic in Nazionale dopo le due partite di qualificazione agli Europei, il ct conclude: “Se sei a un livello che giochi nel Milan vuol dire che sei ancora rilevante. Riguarda anche il suo atteggiamento, che lo voglia o no. Zlatan è molto, molto desideroso e vuole dare il suo contributo. Oggi è così, poi vedremo come andrà a finire il futuro”.

