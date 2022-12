Lo scatto della Pulce che alza la Coppa del mondo ha raccolto in poche ore oltre 57 milioni di "mi piace"

Leo Messi da record, anche sui social. La foto pubblicata lunedì su Instagram dal capitano della Seleccion mentre alza la Coppa del mondo con la maglia dell’Argentina in poche ore è diventato il post con più like nella storia dei social network. Ha già totalizzato quasi di 57 milioni di ‘mi piace’, superando la famosa foto dell’uovo di Instagram, fino ad oggi la pubblicazione con più like nella storia dei social. Ampiamente staccato anche Cristiano Ronaldo, che non aveva superato i 42 milioni di like.

