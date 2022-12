Il tifo organizzato nerazzurro utilizzerà d'ora in poi uno striscione unico

Niente più gruppi ma un solo striscione per tutto il tifo organizzato. È la scelta degli ultras dell’Inter, resa pubblica oggi con un comunicato. “L’inizio di una nuova era, un’unica bandiera che rappresenterà tutti noi e la nostra identità fin dalle origini: ‘Curva Nord Milano 1969’. A partire dalla gara interna col Napoli tutti i gruppi di prima transenna si presenteranno dietro tale striscione; ogni gruppo rimarrà al suo ‘posto’ ma sotto un unico emblema. È tempo di guardare al futuro e ripartire, anche perché il passato di chi ha scritto pagine di storia della Nord verrà sempre ricordato e nulla verrà dimenticato”, hanno scritto i rappresentanti della parte più calda del tifo interista, finita nella bufera prima dell’interruzione del campionato: nell’intervallo della partita di fine ottobre tra Inter e Sampdoria, una volta appresa la notizia dell’uccisione dello storico capo ultrà Vittorio Boiocchi, gli ultras svuotarono completamente la curva nord, facendo uscire dallo stadio anche chi voleva restare al proprio posto.

Il comunicato prosegue così: “Tale cambiamento arriva dopo lunghe riflessioni in questo mese e mezzo senza campionato, dove tutti i gruppi che fanno parte della Nord hanno aderito per un obiettivo comune: cambiamento che dovrà saldare i nostri ranghi, coinvolgere più gente possibile in questo ‘nuovo’ corso. Il tempo degli equivoci e incomprensioni mettiamocelo alle spalle, che il nostro spirito battagliero sia di ispirazione a tutti i frequentatori della Nord compresi anche quelli più moderati e scettici – si legge ancora – Il tempo delle chiacchiere è finito, servono voglia, coraggio, passione e tanto amore per l’Inter, per far sì che torni a risplendere la nostra amata Curva Nord. Uniti, fieri e mai domi, avanti Curva Nord!”.

