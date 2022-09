Il Ct azzurro in conferenza stampa: "Spero S. Siro aiuti gli azzurri"

Roberto Mancini torna a parlare e lo fa alla vigilia del match di Nations League contro l’Inghilterra guidata da Southgate. “Aver vinto l’Europeo dopo 50 anni è una cosa importante, che resta nel palmares della nazionale. Purtroppo avere pochi giocatori che giocano in campionato è un problema, dobbiamo trovare delle soluzioni e le troveremo, come abbiamo sempre fatto”, ha detto il Mancio in conferenza stampa.

“Siamo in ballo per andare alle finali di Nations League e dobbiamo provarci, ci darebbe un po’ di gioia visto che poi da fine novembre ci sarà molto da soffrire”, ha detto ancora Mancini. “I fischi? Il calcio è emozione, a volte un tifoso si sente tradito dal suo idolo ma è chiaro che la nazionale sarebbe meglio aiutarla sempre e non fischiarla. Ma sono cose che possono capitare”, ha replicato Mancini. “Gabbiadini? Lo avrei voluto chiamare anche prima, purtroppo ha sempre avuto problemi fisici. Serviva un attaccante mancino e lo abbiamo chiamato, vediamo se potrà giocare”, ha detto.

Inghilterra grande squadra, sarà partita difficile

“L’Inghilterrà è una grande nazionale, una delle più forti al mondo, e lo era già nel 2020. Ha tanti giocatori di talento e penso possa migliorare ancora. Ha perso in Ungheria perchè di solito a fine stagione i giocatori inglesi arrivano stanchi per le tante partite giocare. Sarà una partita difficile”. Lo ha detto Roberto Mancini, ct della Nazionale, parlando in conferenza stampa in vista della partita contro l’Inghilterra in Nations League. Dal canto suo, il capitano Bonucci è pronto ad un’altra sfida con Harry Kane. “Abbiamo giocate tante volte contro, è uno dei migliori attaccanti del mondo”, ha detto Bonucci.

“In Nazionale c’è sempre entusiasmo, Tonali non ci sarà”

“L’entusiasmo c’è sempre, contro l’Inghilterra è sempre una classica del calcio mondiale. In palio ci sono dei punti”. Lo ha detto Roberto Mancini, ct della Nazionale, parlando in conferenza stampa in vista della partita contro l’Inghilterra in Nations League. “E’ una partita che arriva in un momento delicato, in una fase della stagione in cui loro stanno meglio. Ma c’è l’entusiasmo per fare una buona gara”, ha aggiunto. “Tonali non si è mai allenato, non credo potrà recuperare anche per la partita di Budapest e penso tornerà a casa”, ha detto Mancini. “Abbiamo sempre avuto un sistema, stiamo provando delle alternative anche viste le defezioni. Abbiamo una identità da diverso tempo e che ha portato risultati”, ha detto il ct.

