Lezione di secondo grado del bicipite femorale destro per l'attaccante nigeriano

“Come da programma, Victor Osimhen si è sottoposto questa mattina ad esami diagnostici che hanno evidenziato una lesione di secondo grado del bicipite femorale destro. L’attaccante azzurro già da ieri aveva iniziato a svolgere terapie”. Lo ha comunicato il Napoli sul suo sito. Infortunio più grave del previsto, dunque, per l’attaccante nigeriano, che era uscito anticipatamente dal campo nella partita di mercoledì contro il Liverpool, vinta dagli azzurri per 4-1: trattandosi di una lesione di secondo grado, si prevede un’assenza dal rettangolo di gioco per almeno un mese.

Nella conferenza stampa alla vigilia del match con lo Spezia l’allenatore del Napoli, Luciano Spalletti, ha commentato così la notizia: “Osimhen? Mi attengo alla nota ufficiale, dispiace ma è un qualcosa che può capitare e mettere in preventivo, abbiamo elementi altrettanto forti per sostituirlo. Per il suo ruolo Simeone o Raspadori… sarà uno di loro due, per essere più precisi bisogna attendere domani. Funziona così: nelle gare ravvicinate bisogna prendersi tutto il tempo, ma stanno bene entrambi”.

