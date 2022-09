La denuncia di Francesco Emilio Borrelli e Gianni Simioli: "Chiediamo la rimozione immediata"

Un coro da stadio, spesso usato da tifoserie contro i supporter del Napoli finisce su Spotify: è “Vesuvio erutta, tutta Napoli distrutta“. A denunciarlo sono Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale della Campania di Europa Verde, e Gianni Simioli, speaker di ‘La Radiazza’ che ne chiedono “la rimozione immediata“.

“Siamo nel 2022 e dopo tanti anni siamo ancora in questa situazione. Un’Italia poco unita, divisione e distinzione tra Nord e Sud, augurando la morte, augurando catastrofi naturali a una parte del Paese”, scrivono Borrelli e Simioli in una nota. “Tutto questo per quale fine? Tutto questo per uno sport. Il calcio è uno sport magnifico ma purtroppo viene rovinato da questa categoria di persone ignoranti e cafone. Abbiamo chiesto a Spotify di rimuovere il brano “Vesuvio Erutta, tutta Napoli distrutta”.

“Si tratta infatti di uno dei beceri cori indirizzati da molte tifoserie contro i napoletani. E’ incredibile che si trovi in rete, soprattutto su piattaforme mondiali che dovrebbero avere dei controlli preventivi“, concludono.

