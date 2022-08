Il club giallorosso ufficializza l'operazione attesa da un mese: per il centravanti della Nazionale contratto di un anno con opzione per altri due

Un ‘Gallo’ per risvegliare e suonare la carica all’attacco giallorosso. A tre giorni dalla chiusura del mercato la Roma ufficializza una operazione che da quasi un mese attendeva solo la firma tra le parti. L’ex attaccante del Torino Andrea Belotti, centravanti della Nazionale, tra i più prolifici del campionato, approda alla corte di Mourinho con un contratto di un anno con opzione per altri due. Una soluzione contrattuale che volta a stimolare il calciatore, convinto di poter restare con la maglia della Roma almeno fino a giugno del 2025. Il ‘Gallo’ non ha perso tempo, si è subito messo a disposizione della squadra e martedì punta ad essere convocato per la sfida all’Olimpico contro il Monza per la quarta giornata di campionato.

Vuole subito mettersi a ‘cantare’ ma soprattutto il 28enne di Calcinate ha voglia di sentire una musica che confessa di averlo sempre affascinato. “Non vedo l’ora di sentire l’inno allo stadio, davanti ai nostri tifosi”, è stata la sua prima dichiarazione d’amore verso una tifoseria che lo ha subito accolto a braccia aperte. “Le ambizioni e la crescita della Roma sono sotto gli occhi di tutti e hanno esercitato in me un fascino incredibile: a questo punto della mia carriera voglio continuare a migliorarmi, giorno dopo giorno, e sono felice di poterlo fare con questa nuova maglia”, ha sottolineato l’ex granata che in Serie A ha messo a segno 106 gol in 270 presenze, la maggior parte delle quali con la maglia del Torino, società in cui ha militato per 7 stagioni e di cui è stato a lungo il capitano.

Campione d’Europa nel 2021 assieme ai romanisti Spinazzola e Cristante, Belotti indosserà la maglia numero 11. Una volta maturata la scelta di andare via da Torino, la Roma è sempre stato il suo primo obiettivo, evitando di farsi travolgere dal fascino dei campionati stranieri, anche quello della Premier League (si era mosso tra gli altri il Wolverhampton, oltre al Monaco, il Nizza e soprattutto il Galatasaray). “La sua determinazione nello scegliere la Roma ha colpito tutti noi e oggi siamo davvero felici di poter iniziare questa nuova avventura”, ha tenuto a precisare il gm giallorosso Thiago Pinto, che viene così incontro alle esigenze di Mourinho. Belotti è infatti il calciatore che mancava alla squadra capitolina per completare e migliorare il reparto offensivo dato che uno dei problemi maggiori che lo Special One ha dovuto affrontare nella passata stagione è stato proprio la mancanza di una alternativa a Tammy Abraham, sceso in campo per 53 partite senza essere quasi mai sostituito. A Roma ritroverà Pellegrini, suo compagno di Nazionale, ma soprattutto Dybala, con il quale ha condiviso un paio di stagioni ai tempi del Palermo. Non a caso la Roma ha pubblicato poco dopo l’ufficialità del ‘Gallo’, una foto che ritrae l’abbraccio tra i due nuovi attaccanti giallorossi, come fossero dei vecchi amici. Pinto, costretto a tornare sul mercato a causa dell’infortunio che terrà per diversi mesi lontani dal campo l’olandese Wjnaldum, intende però regalare un altro rinforzo. I giallorossi avrebbero trovato un accordo con l’Olympiacos per il prestito del 25enne centrocampista guineano Mady Camara. Sul tavolo della trattativa un prestito da 1,2 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 12 milioni più una percentuale sulla futura rivendita. Attesa la firma all’inizio della settimana.

