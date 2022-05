Carlo Ancelotti a caccia del suo quarto successo

Ultimo atto della Champions League stasera allo Stade de France, a Parigi. Di fronte due delle squadre più titolate della Coppa dalla grande orecchie, il Real Madrid, primatista con 13 successi e il Liverpool con 6 trionfi, uno in meno del Milan, secondo in questa graduatoria. Sulla panchina dei blancos Carlo Ancelotti che punta a diventare il primo tecnico a conquistare 4 Champions in carriera. Juergen Klopp invece a caccia della sua seconda Champions da allenatore. Fischio d’inizio alle ore 21.

