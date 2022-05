Nerazzurri in campo in uno degli anticipi del venerdì sera per superare in vetta i cugini del Milan

Operazione sorpasso con l’obiettivo di mettere più pressione possibile al Diavolo e sperare nella ‘fatal Verona’ rossonera. Ora che non si può più sbagliare anche la tenuta nervosa avrà il suo peso nella corsa scudetto. L’Inter, spinta da un ‘Meazza’ sold out per la terza volta di fila, ha l’occasione contro l’Empoli di tornare in testa alla classifica in attesa del match di domenica sera del Milan, atteso proprio nella città scaligera che evoca incubi mai superati legati ai due scudetti persi nelle ultime giornate. Il terz’ultimo turno di campionato sulla carta appare dunque più agevole per la squadra di Inzaghi che se la vedrà con la formazione toscana che ha appena festeggiato la permanenza in Serie A. Questo però non significa sottovalutare l’avversario. “Sarà una di quelle partite molto insidiose perchè l’Empoli è una squadra di qualità, che ha già centrato il proprio obiettivo. Dovremo fare una partita molto attenta perchè ci confrontiamo con una squadra organizzata che verrà qui per fare la sua partita”, ha dichiarato il tecnico Inzaghi ricordando che contro l’Udinese è arrivata una vittoria importante anche grazie alla mentalità, la stessa che la squadra deve mettere in campo a San Siro.

“A Udine la vittoria è stata ottenuta con la concentrazione delle grandi squadre. In queste ultime quattro partite gli aspetti tecnici-tattici verranno un po’ meno e saranno le motivazioni a fare la differenza. Ho la fortuna di avere una squadra che le ha sempre trovate, domani dovremo tirare fuori il 120%”, è quanto si augura Inzaghi consapevole dei rischi di una sfida che alla vigilia non dovrebbe alzare il livello di allarme. Aurelio Andreazzoli, tecnico dell’Empoli, ha lanciato messaggi di avvertimento chiari. Punta a finire al meglio la stagione e non ha nascosto le ambizioni della propria squadra, tra cui quello di fare lo sgambetto ai campioni d’Italia. “A noi manca qualcosa da questo campionato, in particolar modo dal girone di ritorno e quindi vorremmo dare lustro a quello che pensiamo di valere. Cercheremo di fare il possibile, dentro lo spogliatoio ci siamo imposti una classifica che avremmo voluto ottenere nelle ultime gare perché abbiamo bisogno di un po’ di lustro rispetto a quello che ultimamente ci è stato riservato”, ha sottolineato il tecnico. “Contro l’Inter è una sfida particolare e difficile, hanno i numeri migliori di tutta la Serie A, la reputo una squadra di un altro pianeta e in ripresa; sappiamo che dovremo fare una prestazione sopra livello”, ha aggiunto. L’Inter potrà contare sulla spinta del pubblico. Dopo quelli con il Milan in Coppa Italia e con la Roma in campionato, ci sarà il terzo sold out consecutivo.

“E’ per tutta la stagione che abbiamo un pubblico meraviglioso – ha spiegato Inzaghi -. Sono sicuro che i tifosi ci daranno quel qualcosa in più per fare una partita di cuore, come hanno fatto tutto l’anno sia a San Siro, sia come è successo domenica a Udine quando ci siamo sentiti a casa nonostante fossimo in trasferta”. Il valore aggiunto del ‘dodicesimo’ uomo diventa dunque quantomai fondamentale per operare l’atteso sorpasso al Milan. Barella, uscito per un problema al ginocchio contro l’Udinese, è pienamente recuperato e partirà titolare mentre appaiono meno positive le indicazioni su Bastoni, ancora convalescente (l’obiettivo è essere al meglio per la finale di Coppa Italia). Inzaghi ritrova Calhanoglu e torna dal primo minuto anche Dumfries. Verso la conferma anche la coppia d’attacco Dzeko-Lautaro chiamata a scardinare l’Empoli e riportare l’Inter a respirare l’aria di vertice.

