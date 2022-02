La Dea batte 3 - 0 l'Olympiakos in Grecia e passa il turno

Nella serata per lui più difficile, Ruslan Malinovskyi risponde da campione e con una splendida doppietta, che completa il lavoro iniziato con il gol di Maehle, fa volare l’Atalanta che batte 3-0 l’Olympiakos in Grecia e passa il turno in Europa League, dopo aver vinto (2-1) anche all’andata.

L’Atalanta arriva ad Atene per difendere il risultato dell’andata, ma parte con atteggiamento propositivo, con il tridente leggero con Malinovskyi. È proprio lui, in un giorno complicatissimo per la sua Ucraina, a tirare per primo: al 4′ una punizione che però è facile preda della difesa. Al 7′ prima occasione nitida per i greci, con il tiro di Mady Camara che sfila vicinissimo al palo della porta difesa da Musso. L’Olympiakos non è un cliente facile, ma l’Atalanta riesce per lunghi tratti a tenere in mano il pallino del gioco. Ed è proprio Malinovskyi il più attivo e il più pericoloso per la retroguardia greca. Una grande occasione arriva per i nerazzurri al 29′ con Maehle, ma è in fuorigioco. Le due squadre si fronteggiano a centrocampo e raramente affondano. Al 35′ De Roon arriva sul fondo e mette un cross perfetto in mezzo, ma la difesa si salva. Al 40′ arriva il gol, grazie a Maehle che si invola ed entrato in area resiste all’assalto dei difensori, tocca di punta e beffa Vaclik: è l’1-0 per l’Atalanta. Un premio per un buon primo tempo in cui i bergamaschi hanno controllato la gara. Al 43′ reazione dell’Olympiakos, che arriva al tiro con M’Vila, ma sbaglia la mira. Il primo tempo si conclude sull’1-0 per gli ospiti.

Nella ripresa l’Olympiakos riparte più aggressivo, dopo una prima frazione incolore per certi versi inattesa da parte di una squadra che deve cercare la rimonta davanti al suo pubblico. Al 56′ Gasperini cambia le carte in tavola in attacco, inserendo Koopmeiners e Boga al posto di Pessina e Pasalic. Subito l’Atalanta si rivitalizza in attacco e conquista una punizione da posizione ottima al 57′. Prova Malinovskyi ma il suo tiro si infrange sulla barriera. Al 64′ si fanno pericolosi i padroni di casa con Masouras, vicinissimo al gol. Ma il giocatore dell’Olympiakos era in fuorigioco. Subito dopo, al 66′, segna Malinovskyi, con un gran tiro sotto l’incrocio dei pali, proprio nel giorno più duro per lui. Esulta sollevando la maglia e mostrando una t-shirt con una scritta contro la guerra in Ucraina. Passano appena due minuti e con un sinistro bellissimo da fuori area lo stesso Malinovskyi segna sotto l’altro incrocio: è 3-0 Atalanta. I greci sono frastornati, il tecnico Martins prova alcuni cambi ma la squadra non riesce a impensierire gli atalantini, quadrati, concentrati fino alla fine, e che passano il turno con grande autorità.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata