Curiosi sul lungomare fotografano il pullman della squadra blaugrana

Il Barcellona è approdato a Napoli per disputare, giovedì 24 marzo, il match di ritorno di Europa League contro la squadra di Luciano Spalletti, valido per i playoff che consentono l’accesso agli ottavi di finale. La squadra blaugrana soggiornerà in un noto hotel sul lungomare Caracciolo e il pullman, parcheggiato in strada, sta già attirando la curiosità dei passanti che si fermano a scattare qualche foto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata