Il centravanti del Real Madrid rischia fino a cinque anni di carcere per il tentato ricatto nei confronti del compagno di Nazionale Valbuena

È iniziato presso il tribunale di Versailles il processo sul caso ‘sextape‘ che vede Karim Benzema, attaccante del Real Madrid e della Francia, imputato con l’accusa di complicità nel ricatto ai danni del suo compagno di nazionale Mathieu Valbuena. Presenti tutti gli altri imputati e lo stesso Valbuena, accompagnato dal suo pool di legali. Benzema ieri è sceso in campo a Kiev con il Real Madrid nel match di Champions League contro lo Shakhtar Donetsk vinto da ‘blancos’ per 5-0. In aula, il francese è rappresentato dai suoi avvocati Antoine Vey e Sylvain Cormier. Secondo fonti citate dal quotidiano Le Monde, Benzema non si presenterà nemmeno alle prossime udienze del processo, che dovrebbe durare tre giorni. Se riconosciuto colpevole, il giocatore del Real Madrid rischia fino a 5 anni di carcere.

