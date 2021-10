Secondo i media argentini l'attaccante del Psg avrebbe una relazione con Eugenia Suarez, attrice argentina amica della coppia

Qualcosa si è rotto nel matrimonio tra Mauro Icardi e Wanda Nara. Ad accendere più di un sospetto è il testo di un messaggio pubblicato dalla showgirl e manager argentina sulle stories del suo profilo Instagram ufficiale. Tradotto dallo spagnolo si legge: “Un’altra famiglia che hai rovinato perché sei una cagna”, anche se la parola ‘zorra’ può avere anche un significato molto più pesante ed esplicito.

Secondo i media argentina l’accusa è rivolta a Eugenia Suarez, conosciuta come”China“, modella e attrice argentina con cui l’ex bomber dell’Inter avrebbe intrapreso una relazione fedifraga. A prima vista sembrerebbe lo sfogo di una donna ferita e tradita, ma c’è anche un altro indizio ad alimentare i dubbi sulla possibile rottura della coppia. Sempre da Instagram Wanda Nara ha tolto improvvisamente le fotografie che la ritraevano assieme al calciatore del Paris Saint Germain con cui è sposata dal 2014 e da cui ha avuto due figlie, Francesca e Isabella, dopo la fine del precedente matrimonio di ‘Wandita‘ con Maxi Lopez, ex attaccante, tra gli altri, di Milan, Sampdoria e Torino, con il quale ha avuto 3 figli.

A confermare la rottura della coppia è la giornalista argentina Ker Weinstein, che si occupa di gossip e spettacolo, e che sempre su Instagram sul suo profile @ChismesDeker ha pubblicato il messaggio in cui Wanda ammette: “Mi sono separata”

In attesa di commenti ufficiali ed eventuali smentite la bomba ha inevitabilmente fatto il giro del mondo e sui social è emerso un discreto groviglio tra i tre. Wanda ha smesso di seguire sia il marito che la Suarez che invece continua a seguire Lady Icardi ma non Maurito. Quest’ultimo ha invece tolto il follow all’attrice ma non alla moglie che invece di primo mattino ha preso un volo con le due figlie nate proprio dalla relazione con l’ex Inter. Un gesto che in molti vedono come evidente conferma della rottura.

