La Pulce li ha salutati da una finestra dell'aeroporto

(LaPresse) – Lionel Messi è atterrato a Parigi per iniziare la sua nuova avventura al Paris Saint-Germain. Ad accoglierlo all’aeroporto di Le Bourget, alle porte della capitale francese, centinaia di tifosi e giornalisti. L’attaccante argentino, sbarcato in Francia insieme alla famiglia con un volo privato partito da Barcellona ‘El Prat’, sosterrà le visite mediche di rito prima di firmare il nuovo contratto – biennale con opzione per la terza stagione – con il Psg. Messi, che indossa una t-shirt bianca con scritto ‘Ici c’est Paris’, al suo arrivo in Francia si è affacciato da una finestra dell’aeroporto per salutare i nuovi tifosi che lo attendevano trepidanti dietro le transenne. UTILIZZABILE FINO AL 10 SETTEMBRE 2021

