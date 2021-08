Il campione in lacrime alla conferenza stampa: "Psg? Non ho ancora firmato per nessuno, ma stiamo parlando"

Leo Messi ha dato l’addio al Barcellona con una commossa conferenza stampa, durante la quale il campione argentino è scoppiato in lacrime. “Posso garantire che ho fatto di tutto per rimanere nel club. Io volevo restare“, ha esordito Messi. “L’anno scorso volevo partire e lo dico, ma le cose sono cambiate e volevo restare, ma non è stato possibile”, ha aggiunto. Già circolano le voci che, il prossimo anno, sarà un giocatore del Paris Saint-Germain. “Il Psg? È una possibilità, sì. Ma al momento non ho ancora firmato nulla con alcun club. Ovviamente, quando il Barcellona ha comunicato che me ne sarei andato, ho ricevuto molte telefonate di squadre che hanno mostrato interesse. Non c’è ancora nulla di confermato, ma stiamo parlando, sì”, ha ammesso Messi.

