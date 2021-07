Europeo finito per l'azzurro dopo gli accertamenti a Roma

Gli accertamenti effettuati da Leonardo Spinazzola oggi presso l’ospedale Sant’Andrea di Roma hanno confermato la rottura sottocutanea del tendine d’Achille sinistro. Lo rende noto la Figc. Il calciatore azzurro farà immediatamente rientro al club di appartenenza. Europeo finito, quindi, per Spinazzola per il cui ritorno in campo serviranno non meno di 5-6 mesi

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata